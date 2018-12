(ANSA) – BOLZANO, 15 DIC – In questi minuti è atteso all’ospedale di Bolzano un elicottero che trasporterà Marc Gisin in una clinica di Lucerna. L’atleta svizzero nella grave caduta durante la discesa libera della val Gardena ha subito un politrauma ed è in prognosi riservata. Il fatto che comunque possa essere trasferito in Svizzera viene interpretato come segnale positivo. Secondo quanto riporta il giornale svizzero Blick, il discesista elvetico nella caduta ha riportato la frattura di quattro costole e del bacino, che però non richiederebbe intervento chirurgico, oltre ad una commozione cerebrale.