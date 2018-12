(ANSA) – COSENZA, 15 DIC – É stata rinviata per impraticabilità del campo a causa delle precipitazioni abbondanti l’incontro di calcio tra Cosenza e Benevento, valido per il campionato di serie B. L’arbitro, Luigi Pillitteri, dopo avere effettuato un sopralluogo sul terreno di gioco insieme ai capitani delle due squadre, Angelo Corsi per il Cosenza e Gaetano Galizia per il Benevento, ha constatato l’impraticabilità del campo, disponendo il rinvio della partita a data da destinarsi.