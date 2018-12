(ANSA) – ROMA, 15 DIC – Inter batte Udinese 1-0 in uno degli anticipi della 16/a giornata del campionato di serie A. La rete decisiva è stata segnata al 30′ della ripresa da Icardi su rigore tirato ‘a cucchiaio’ dopo che l’arbitro Abisso aveva concesso il penalty per un mani di Fofana dopo consulto tramite Var. Per i nerazzurri è la settima vittoria consecutiva in casa.