(ANSA) – MILANO, 15 DIC – Luciano Spalletti respira, grazie anche a Mauro Icardi. E proprio al capitano il tecnico dell’Inter fa i complimenti dopo la vittoria contro l’Udinese. ”Così completa il lavoro del centravanti perfetto, nelle ultime due partite si è mosso in maniera perfetta. Il cucchiaio? Ha delle qualità così forti da potersi aspettare di tutto”. I tre punti permettono ai nerazzurri di ripartire in campionato ma Spalletti guarda anche agli aspetti negativi: ”Abbiamo fatto bene, ma siamo stati un po’ troppo scolastici e a volte tendiamo a complicarci la vita – le parole del tecnico -. Potevamo vincere anche prima, per essere una grande squadra serve quella cattiveria che ti rende vincente. Ma la partita in generale è stata fatta bene, questa vittoria è pulita e netta ed è un passo importante”. Tra i protagonisti promossi da Spalletti anche Joao Mario (”è in crescita, meno male che abbiamo giocatori come lui”), mentre importante è stato l’ingresso di Lautaro Martinez: ”Ha sistemato le cose”.