Ha ceduto di schianto sollevando una nuvola di polvere e provocando un grande boato, per cause ancora da accertare, un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede lungo Via dei Marrucini, nel quartiere della ‘movida’ di San Lorenzo a Roma, affollato di giovani. Il muro, a quanto si è appreso dalle prime testimonianze di chi era presente al momento del crollo, è venuto giù tutto insieme per diversi metri, almeno una ventina, con detriti che hanno occupato tutto il marciapiede e sono finiti contro le macchine posteggiate. Danneggiate sette auto e due moto nel crollo. Non risultano feriti. A scopo precauzionale via Marruccini, dove è avvenuto il crollo, è al momento chiusa al traffico. Il piccolo parco comunale di Villa Mercede, situato tra via Marruccini e via Tiburtina, è molto frequentato e risale agli inizi del ‘900. Al suo interno ospita anche una biblioteca.