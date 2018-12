(ANSA) – ROMA, 16 DIC – LeBron James (24-12-11 assist) e Lonzo Ball (16-10-10 assist) trascinano i Los Angeles Lakers al successo per 128-100 sul campo dei Charlotte Hornets ed eguagliano la storia: sono infatti i primi due giocatori dei Lakers ad andare in tripla doppia nella stessa partita dai tempi di Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson, non certo due qualunque, che ci erano riusciti il 22 gennaio 1982. I Celtics cadono dopo otto successi consecutivi sul campo dei Pistons, trascinati dai 27 punti di Blake Griffin. A Memphis ‘il Barba’ James Harden è il protagonista della terza vittoria consecutiva degli Houston Rockets con la tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Terza sconfitta sconfitta consecutiva per i LA Clippers di Danilo Gallinari, i cui 28 punti non sono bastati a battere i Thunder, forti di un super Paul George (33 punti): è finita 110-104. Il massimo stagionale di punti (17), con 5 triple, di Marco Belinelli, grande ex, non bastano ai San Antonio Spurs per battere i Chicago Bulls, che vincono 93-98.