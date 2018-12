(ANSA) – TORINO, 16 DIC – La sconfitta brucia per il Torino, un’altra volta ko nel derby, e resta l’amaro in bocca “per quei due episodi da rigore, su Belotti e Zaza, per i quali non si è neppure guardato il Var”, come ha detto ancora nella conferenza stampa nella notte Walter Mazzarri. Ma il sentimento che prevale in casa granata è l’orgoglio, che ha accomunato giocatori e tifosi. “Orgoglioso di far parte di questa squadra! – scrive su Instagram Iago Falque, grande assente per infortunio – Grande partita, ragazzi! Avanti così!”. Allo spagnolo fa eco Tomas Rincon, un altro ex del derby: “Dispiace e brucia ancora perdere una partita così. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo e del mondo granata. Dobbiamo continuare a credere nei nostri mezzi e avere la consapevolezza che ci possiamo togliere delle soddisfazioni quest’anno”. Ieri il Toro ha perso dopo 20′ Sirigu. La diagnosi per il portiere è un “forte trauma contusivo lombo-sacrale. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno in vista della prossimo match”.