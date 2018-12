(ANSA) – ALTA BADIA (BOLZANO), 16 DIC – Il campione austriaco Marcel Hirscher in 1.17.61 e’ al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Alta Badia. Seguono lo svedese Matts Olsson in 1.18.55 e, a sorpresa con il pettorale 27, il giovane svizzero Marco Odermatt in 1.18.61. Hirscher ha vinto cinque volte sulla Gran Risa ininterrottamente dal 2013 e punta al 30/o successo in questa disciplina. Male gli azzurri sulla pista di casa, tutti con ritardi troppo consistenti. Dopo la prova dei primi trenta atleti, il migliore è’ Manfred Moelgg, al momento solo 17/o in 1.20.24. Ancora più’ indietro il trentino Luca De Aliprandini in 1.20.99 e il bolzanino Riccardo Tonetti in 1.22.27 : difficilmente saranno ammessi alla seconda manche Si gareggia sulla ripida e sempre molto difficile pista Gran Risa preparata con fondo perfetto. Seconda manche alle ore 13.