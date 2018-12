(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Un’auto ha travolto uno scooter su cui viaggiava un uomo di 53 anni anni, morto a causa dell’impatto, e dopo essere finito sulle auto in sosta. E’ accaduto intorno alle 8.30 di oggi in via Acaia, a Roma. Le tre persone a bordo, scappate a piedi dopo il sinistro, sono poi state fermate dalla polizia locale. Si tratta di tre persone di nazionalità ecuadoregna.