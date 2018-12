(ANSA) – ANCONA, 16 DIC – Nella giornata di ieri è stato dimesso un paziente dalla Medicina d’Urgenza dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancona, dove erano stati ricoverati i feriti più gravi della calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, dove sono morte sei persone. Pertanto, cinque sono i pazienti ancora ricoverati: quattro in Clinica Neurologica ed uno in Medicina d’Urgenza, quest’ultimo in prognosi riservata. Tutti sono stabili dal punto di vista clinico.(ANSA).