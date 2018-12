(ANSA) – ISLAMABAD, 16 DIC – Si tiene sabato negli Emirati arabi uniti (Eau) un nuovo incontro tra rappresentanti dell’ufficio politico dei Talebani afghani e inviati del governo Usa. Lo ha annunciato questa sera il portavoce dei Talebani, Zabibullah Mujahid, confermando una notizia data venerdì dal presidente pachistano Imran, Khan. Il portavoce ha aggiunto che ai colloqui parteciperanno anche rappresentanti degli stessi Emirati, dell’Arabia Saudita e del Pakistan. Nel novembre scorso rappresentanti dei Talebani avevano preso parte a consultazioni sul futuro dell’Afghanistan prima a Mosca e poi in Qatar con l’inviato speciale degli Usa, Zalmay Khalilzad. Gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione allo strisciante conflitto afghano, in corso ormai da 17 anni, stanno prendendo maggior vigore negli ultimi tempi. I Talebani controllano attualmente una quantità di territorio maggiore di quanto abbiano mai avuto nelle loro mani a partire dall’invasione americana del 2001.