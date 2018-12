(ANSA) – SAN PAOLO, 16 DIC – Il futuro ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, ha detto che il leader venezuelano Nicolas Maduro non è stato invitato all’insediamento presidenziale di Jair Bolsonaro, il primo gennaio a Brasilia. La decisione, ha scritto Araujo su Twitter, è stata presa “per rispetto al popolo venezuelano”, giacché “non c’è posto per Maduro in una celebrazione della democrazia e del trionfo della volontà popolare”. “Tutti i Paesi del mondo dovrebbero smettere di appoggiarlo e unirsi per liberare il Venezuela”, ha aggiunto il futuro capo della diplomazia brasiliana. Il Brasile fa parte del cosiddetto Gruppo di Lima, che riunisce la grande maggioranza dei Paesi del continente americano che, insieme agli Usa e all’Unione Europea, non riconoscono la legittimità delle elezioni in Venezuela, del maggio scorso, nelle quali Maduro è stato rieletto presidente per un secondo mandato, che deve iniziare il prossimo 10 gennaio.