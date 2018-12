(ANSA) – MILANO, 17 DIC – Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto ieri sera tra la strada provinciale Valeriana e l’innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat 500 X, mentre i giovani erano a bordo di una Panda. Una delle due auto, ancora non è stato accertato quale, è entrata contromano sull’innesto della statale provocando lo scontro frontale, avvenuto nel territorio di Cercino. Le due auto sono andate poi a fuoco.