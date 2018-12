(ANSA) – ROMA, 17 DIC – ”Noi siamo tranquilli aspettando chi ci tocca, in Champions tutte le squadre sono forti, sono cinque le squadre che ci possono capitare e vediamo chi ci tocca”. A poche ore dal sorteggio Champions il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone non ha preferenze sui possibili avversari da evitare compresa la Juventus: ”Ronaldo – ha detto Simeone ai microfoni di Radio Anch’io lo sport – ha dato un passo in più alla Juve che è chiamata a fare una grandissima stagione”. Simeone ribadisce poi la sua volontà di venire un giorno ad allenate in Italia e in particolare all’Inter, una delle squadre dove giocò da calciatore: ”all’Atletico ho ancora un anno di contratto, ma sono stato molto chiaro tante volte e non c’e’ bisogno di dire più niente. Sicuramente succederà”. E la Lazio? ”Ha fatto una grande stagione l’anno scorso, mi aspetto sempre l’affetto dei tifosi. A Roma ho vissuto cinque anni meravigliosi e mi auguro sempre il meglio per loro”.