(ANSA) – ATENE, 17 DIC – Una bomba è esplosa stamane fuori dalla tv privata greca Skai, vicino Atene, provocando ingenti danni ma nessuna vittima. L’esplosione si è verificata poco dopo le due fuori dal quartier generale dell’emittente, in una zona costiera vicino alla capitale, preceduta da una telefonata anonima che avvertiva di evacuare l’edificio. Non c’è stata ancora una rivendicazione, ma in passato gruppi armati di estrema sinistra e anarchici avevano preso di mira le sedi di media. “Questo è stato un attacco alla democrazia, e fortunatamente non ci sono stati feriti”, ha affermato il ministro per l’ordine pubblico Olga Gerovasili, spiegando che sull’episodio sta indagando l’anti-terrorismo.