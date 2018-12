(ANSA) – ISLABAMAD, 17 DIC – I talebani hanno riferito di un nuovo incontro, oggi, con funzionari americani, stavolta negli Emirati Arabi, con la partecipazione di Arabia Saudita e Pakistan. Al meeting non è prevista la partecipazione di rappresentanti del governo afghano, ma la loro presenza negli Emirati è comunque significativa nell’ambito degli sforzi diplomatici che avviare un dialogo tra le parti. Finora, i talebani hanno respinto i colloqui accusando le autorità di Kabul di essere un fantoccio degli Usa. In quest’ottica, anche la presenza di emissari sauditi ed emiratini ai colloqui odierni è importante, per la loro influenza sui talebani, che potrebbe spingerli ad un faccia a faccia con rappresentanti afghani.