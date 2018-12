(ANSA) – NYON (SVIZZERA), 17 DIC – Sarà la Roma la prima squadra italiana a scendere in campo per gli ottavi di finale di Champions League, il 12 febbraio all’Olimpico contro i portoghesi del Porto (ritorno in Portogallo il 6 marzo). Per la Juventus l’appuntamento con gli ottavi è fissato per il 20 febbraio al Wanda metropolitano di Madrid contro l’Atletico, mentre il ritorno con gli spagnoli a Torino è fissato per il 12 marzo.