(ANSA) – NUORO, 17 DIC – Alcune ossa di uno scheletro umano, racchiuse dentro degli indumenti ormai logori per via delle intemperie, sono state ritrovate dai Carabinieri della Stazione di Orosei e delle Squadriglie Carabinieri di Iloghe e Monte Pizzinnu. Il ritrovamento è stato fatto in un terreno situato nelle vicinanze di “Riu Sa Minda”, ad Orosei, nella costa del Nuorese. I militari sono stati allertati da una segnalazione. Ora sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nuoro, per riuscire a risalire all’identità della persona e alla possibile causa della morte.