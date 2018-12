(ANSA) – GENOVA, 17 DIC – “Domani sera, anzi domani pomeriggio, facciamo alle 16, avrete la decisione su chi ricostruirà il ponte”: così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci conferma che la negoziazione sull’affidamento dei lavori è in dirittura d’arrivo. “Il decreto sarà pubblicato domani sera – aggiunge, parlando a margine della presentazione degli eventi di Capodanno a Genova – ci sono ancora da capire alcune cose che non posso svelare, alcune tessere del puzzle che vanno messe al posto giusto”. La procura di Genova ha firmato l’autorizzazione allo smontaggio del moncone ovest “in permanenza del sequestro”. In pratica non un vero e proprio dissequestro: l’atto servirà a salvaguardare i reperti smontati che rimarranno nella stessa area per consentire ai tecnici di analizzarli. I lavori potranno iniziare appena il documento sarà trasmesso alla struttura commissariale.