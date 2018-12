(ANSA) – MILANO, 17 DIC – “Ho parlato con Higuain, è lui il primo deluso. Abbiamo bisogno dei suoi gol, ma ora la priorità è il suo apporto caratteriale, di esperienza e leadership, non le reti”. Rino Gattuso inquadra così la situazione dell’attaccante, a secco da sei partite, inclusa quella costata al Milan l’eliminazione dall’Europa League. “Deve essere credibile, trascinare i compagni e incoraggiarli anche se qualcuno sbaglia – ha spiegato l’allenatore rossonero alla vigilia della trasferta di Bologna -. Le chiacchiere sono sempre esistite nel calcio: gli ho detto che da parte mia e dello spogliatoio c’è grande apprezzamento, ma deve fare qualcosa in più. Tutti noi dobbiamo fare qualcosa in più. Calhanoglu? Con i giocatori in difficoltà bisogna capire se è fisica o mentale: nel primo caso si accomodano in panchina, nel secondo devo entrare nella loro testa. Per Calhanoglu penso sia una questione mentale”.