(ANSA) – NYON, 17 DIC – ”Quando l’Inter partecipa ad una competizione vuole sempre arrivare in fondo. Sarà cosi’ anche in Europa League”: così il vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti, oggi a Nyon dopo il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League che vedrà i nerazzurri opposti al Rapid Vienna. L’ex capitano si è detto “orgoglioso del modo con cui la squadra ha reagito dopo la grossa delusione contro il Psv. Poteva esserci un contraccolpo psicologico che è stato evitato”, ha detto l’argentino che ritiene eccessive le critiche al tecnico Luciano Spalletti, piovutegli addosso dopo la “retrocessione” in Europa League. “Non valutiamo certamente il lavoro di Spalletti su una vittoria o una sconfitta. Ragioniamo a lungo termine e vedremo a fine stagione, quando tutte le competizioni saranno finite”.