(ANSA) – FIRENZE, 17 DIC – Serie B a 20 squadre con 5 promozioni dalla Lega Pro, tre dirette e due dai play off e due retrocessioni in meno, da 9 a 7: è la proposta per la stagione 2019-20 che il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli porterà domani in Consiglio federale su mandato dell’assemblea che si è tenuta oggi a Firenze. ”Se questa proposta non dovesse incontrare la maggioranza – ha precisato Ghirelli – allora prenderemmo in esame un format Serie B a 22 squadre con 4 promozioni dalla Lega Pro, 3 dirette più la vincitrice dei play off e 8 retrocessioni in Serie D. Siamo disponibili a ragionare ma anche pronti a batterci sui criteri dei ripescaggi per recuperare lo strappo di inizio campionato”. Per il 60° anniversario della Lega Pro l’anno prossimo le finali play off si disputeranno con andata e ritorno negli impianti delle finaliste.