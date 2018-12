ROMA. – Classici che colpiscono al cuore come la filastrocca natalizia di un passero di Gianni Rodari. La storia dell’arte raccontata ai ragazzi in 68 storie tutte da scoprire. Il ritorno dell’intramontabile tata Mary Poppins, non solo sul grande schermo, anche in una nuova versione illustrata del capolavoro di Pamela Lyndon Traves. Sono le strenne più belle quelle dedicate ai ragazzi e ai bambini, da mettere sotto l’albero di Natale 2018 con la certezza che affascineranno anche gli adulti.

Tra i tanti titoli da scegliere ci sono anche viaggi tra autori e storie che aiutano a crescere, come quello che ci fa compiere Pier Domenico Baccalario. E poi libri da costruire, leggere, inventare e il prezioso ‘Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough (Rizzoli) di Rebecca Dautremer. Ecco alcune proposte:

LA PREGHIERA DI UN PASSERO CHE VUOL FARE IL NIDO SULL’ALBERO DI NATALE (EINAUDI RAGAZZI) DI GIANNI RODARI. Una poesia-filastrocca che diventa preghiera di solidarietà e attenzione all’altro, verso chi è piccolo e bisognoso attraverso un passerotto che infreddolito e affamato osserva dal davanzale le scene familiari tra gli addobbi delle feste.

IL CIELO STELLATO DI VINCENT E ALTRE STORIE (DONZELLI) DI MICHAEL BIRD. Con illustrazioni di Kate Evans e la traduzione di Bianca Lazzaro. Una ricchissima raccolta di aneddoti e curiosità che spalancano le porte dell’arte ai più piccoli e catturano anche i lettori più grandi in un viaggio, da Atene a New York, alla scoperta della tomba di Tutankhamon, dei templi aztechi, di Vermeer, agli affreschi di Raffaello e alle tele degli Impressionisti.

LA CANZONE DI FEDERICO E BIANCHINA (MONDADORI RAGAZZI) DI BIANCA PITZORNO, con le illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini. Una canzone in stile medievale su una storia italiana antica, quasi dimenticata, che di riporta a 600 anni fa tra la Sardegna e Genova con protagonisti due bambini che vengono promessi in matrimonio dai nobili genitori.

MARY POPPINS (RIZZOLI) DI LAUREN CHILD. Con i suoi colori smaglianti e il magistrale uso del collage, la Mary di Lauren Child conquista il cuore dei lettori grandi e piccoli.

IL DIARIO SEGRETO DI BABBO NATALE (JACA BOOK) DI ALICE BRIÈRE-HAQUET, FRANÇOIS-MARC BAILLET, HÉLENE BRIÈRE-HAQUET. Tutto quello che avreste voluto sapere sul viaggio più atteso dell’anno. Un dietro le quinte delle peripezie di Babbo Natale in una piccola enciclopedia.

LA MIA PICCOLA LIBRERIA (MONDADORI ELECTA PER RIZZOLI ILLUSTRATI). Una scatola gioco a forma di libro per bambini fra i 5 e i 12 anni. Un activity book grazie al quale i più piccoli potranno costruire, ritagliando, assemblando e divertendosi, una loro personale mini libreria di volumetti illustrati in miniatura.

STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI (MONDADORI RAGAZZI). Dopo il libro cult di Elena Favilli e Francesca Cavallo, arriva il calendario 2019 delle Bambine Ribelli.

DIARIO DI UNA SCHIAPPA-UNA VACANZA DA PANICO (IL CASTORO) DI JEFF KINNEY. Per i fan, e non solo, della serie bestseller che ha superato 200 milioni di copie nel mondo, di cui oltre 4,5 milioni in Italia, il 12/mo capitolo delle avventure di Greg e della famiglia Heffley alla vigilia di Natale, pronti per partire verso un’isola tropicale.

IL GRANDE ATLANTE DEI DINOSAURI (EDITORIALE SCIENZA) DI ANNE ROONEY CON ILLUSTRAZIONI DI JAMES GILLEARD. Un viaggio indietro nel tempo ricco di informazioni, disegni e fotografie, oltre a grandi mappe e alette da sollevare, per rispondere a tutte le domande dei paleontologi in erba.

OLLA SCAPPA DI CASA (FELTRINELLI KIDS) di INGUNN THON, nella cinquina finalista del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019, nella Categoria +6. Il viaggio di una bambina partita di notte nel bosco che diventa confronto con le proprie paure e delusioni fino a trovare l’affetto dove meno se lo aspettava.

IL LIBRO DEI LIBRI DA LEGGERE PER DIVENTARE GRANDI (EINAUDI RAGAZZI) DI PIER DOMENICO BACCALARIO. Con illustrazioni di Andrea Ucini. Una raccolta accurata di carte d’identità di libri da ‘Nel paese dei mostri selvaggi’ di Maurice Sendak a ‘Harry Potter e la pietra filosofale’ della Rowling.

(di Mauretta Capuano/ANSA)