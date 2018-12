(ANSA) – ROMA, 17 DIC – La premier britannica Theresa May ha rivelato ai Comuni che in queste settimane si sono svolte riunioni periodiche del Comitato per le emergenze Cobra, che di solito si riunisce in caso di attentati terroristici o altri eventi catastrofici nel Regno Unito, sull’eventualità di un ‘no deal’ per la Brexit. “Le riunioni si intensificheranno a gennaio”, ha sottolineato la premier.