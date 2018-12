(ANSA) – PARIGI, 17 DIC – Due individui sospettati di aver fornito il revolver a Cheriff Chekatt, l’attentatore di Strasburgo, sono stati arrestati e posti in stato di fermo in Francia: è quanto riferisce radio RTL. La pistola di calibro 8 con cui il terrorista ha compiuto la strage risale a oltre un secolo fa, messa in servizio nell’esercito francese nel 1892.