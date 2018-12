(ANSA) – CROINALDO (ANCONA), 17 DIC – Riprende per i bambini, “la parte più pura e delicata” della comunità, il Natale di Corinaldo, in forma “ridotta e sobria”, dopo la tragedia della discoteca Lanterna azzurra, dove sei persone sono morte nella calca fuori dal locale. La comunità (Comune, consulte, commercianti, associazioni) si è ritrovata intorno a un tavolo, decidendo, insieme, di riprendere il Natale con piccole iniziative rivolte per lo più ai bambini: concerti di voci bianche, laboratori, pesche, letture di fiabe, una castagnata, il gioco della tombola.