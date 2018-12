WASHINGTON. – Army of Jesus, Being Patriotic, Heart of Texas, Black Matters Us. Sono decine e decine i falsi account con cui la potente macchina della Internet Research Agency (Ira) guidata da Yevgeny Prigozhin, lo ‘chef’ di Vladimir Putin, ha invaso i social media per influenzare le elezioni presidenziali americane del 2016.

E l’obiettivo è ormai chiaro a tutti: sostenere Donald Trump, dalla battaglia delle primarie contro gli avversari repubblicani allo scontro diretto con Hillary Clinton. E anche dopo l’insediamento del tycoon alla Casa Bianca, almeno fino alla metà del 2017. Ma probabilmente anche dopo, fino alle elezioni di metà mandato del novembre scorso. Un’operazione di disinformazione su larghissima scala, insomma, che non ha coinvolto solo Facebook e Twitter, ma praticamente le piattaforme di tutti i big del web, compresi Microsoft e Google, ma anche Instagram, YouTube, Yahoo!, Tumblr, Vine.

Il quadro, mai così dettagliato, emerge da due rapporti commissionati per la commissione intelligence del Senato Usa e basati sull’analisi di milioni di post forniti dalle stesse aziende coinvolte. Il tutto frutto della collaborazione della Silicon Valley con il Congresso e gli investigatori che indagano su quella che può essere definita un’intrusione senza precedenti nella vita degli americani da parte della macchina propagandistica di Mosca.

I due dossier – uno preparato dalla Oxford University in collaborazione con l’azienda di analisi dei dati Graphika, l’altro dalla Columbia University con la società texana di cyber sicurezza New Knowledge – arrivano in una settimana di fuoco per Trump. Nei prossimi giorni infatti il cerchio delle indagini sul Russiagate è destinato a stringersi sempre più attorno al presidente americano, mentre il braccio di ferro col Congresso sui finanziamenti per il muro al confine col Messico rischia di provocare il blocco dei fondi al governo federale.

Sullo sfondo, per il tycoon, lo spettro di un suo ritorno dalle vacanze di fine anno in Florida con una parte di Capitol Hill in mano ai democratici pronti a lavorare per il suo impeachment. I nuovi rapporti non fanno che accrescere la tensione, mettendo in luce come mai fino ad ora l’immensa portata dell’azione pro-Trump messa in campo dai russi.

Questo attraverso una diffusione capillare di fake news, immagini, video, messaggi fuorvianti e mirati a ben precisi gruppi di elettori: da quelli di estrema destra, convinti che in Trump avrebbero ottenuto il riconoscimento di alcune loro istanze, alle minoranze afroamericana o ispanica, tra cui infondere sfiducia scoraggiandoli a recarsi alle urne. Ma nel mirino anche musulmani, cristiani, ebrei, donne, progressisti, gay, veterani, tutte componenti dell’elettorato agganciate ognuna con messaggi ad hoc.

Per la prima volta emerge poi il ruolo svolto da YouTube, controllata da Google, e da Instagram, controllata da Facebook. Su quest’ultima piattaforma sono state individuate almeno 20 pagine controllate dalla Ira che hanno ricevuto 39 milioni di like e 31 milioni di condivisioni. Ben 133 i falsi account scoperti su Instagram e oltre mille i video propagandistici e ingannevoli su Youtube.

Mentre messaggi e fake news sono stati ampiamente veicolati anche attraverso le principali piattaforme di posta elettronica, da Yahoo! ad Outlook di Microsoft passando per GMail di Google. Intanto sul fronte del Russiagate si attendono nuove rivelazioni del procuratore speciale Robert Mueller e la sentenza per Michael Flynn, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump. Due soci di affari di quest’ultimo sono stati incriminati per il loro coinvolgimento nella campagna segreta di lobby condotta dalla Turchia nel 2016. Pressioni mirate all’espulsione dagli Usa del dissidente Fethullah Gulen, avversario del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.