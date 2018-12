ROMA. – Non usare i pur evidenti limiti dell’Unione europea per favorire la paralisi dell’Europa. Ma soprattutto bisogna assolutamente frenare “la deriva” di un’insensata corsa mondiale all’unilateralismo che illude la gente e porta inevitabilmente all’isolamento.

Sergio Mattarella raccoglie tutte le sue convinzioni più profonde – in primis la sua incrollabile fede europeista – in un complesso discorso dedicato agli ambasciatori accreditati in Italia riuniti al Quirinale per i tradizionali auguri di fine anno. Proprio mentre la Commissione è impegnata in una durissima trattativa con il governo italiano sulla legge di Bilancio, il presidente della Repubblica vola alto ragionando su un trend mondiale che sta sciogliendo il collante della solidarietà europea ed atlantica.

Senza mai citare la parola “sovranismo” Mattarella chiede però “dialogo e non contrapposizione”, ascolto e apertura al “compromesso”. Per il presidente c’è un solo sistema per gestire le “sfide” contemporanee: “dialogo, confronto e ricerca del compromesso”. Sistema che, ricorda, “abbiamo sviluppato a partire dal secondo dopoguerra e che risponde a esigenze non sopite della vita delle relazioni internazionali”.

Difficile non pensare ai toni aggressivi usati da qualcuno – in Italia e a Bruxelles – all’inizio della trattativa sul Bilancio italiano. “Mai un vuoto politico” all’interno dell’Unione, ammonisce Mattarella che anche di questo Europa in crisi ha parlato al corpo diplomatico riunito nel salone dei Corazzieri del Quirinale.

Del pericolo di un abbandono della logica multilaterale – “che vede nella composizione degli interessi e nel rispetto delle procedure la sua ragion d’essere” – a favore di un vago concetto di unilateralismo “che si illude di poter vivere in splendido isolamento, nell’assenza di regole e nell’affermazione di interessi esclusivi”. In questo mondo globalizzato ed ipertecnologico nessuno sopravvive da solo e niente sarebbe più dannoso per l’Italia di “un vuoto politico che paralizzasse il vecchio continente e gli impedisse di svolgere un utile ruolo nelle relazioni internazionali”.

Il capo dello Stato guarda con grande attenzione alle prossime elezioni europee e non nasconde il proprio timore per una “politica di blocchi” che non serve al progresso dell’ integrazione ma che, anzi, mira solo all’immobilismo di un’Europa che non può mai fermarsi. Chiaro il riferimento ai Paesi del gruppo di Visegrad e al cosiddetto blocco rigorista del nord. Un’Unione di popoli quindi che fonda il proprio vigore propulsivo sulla “rinascita etica e morale” del dopoguerra e ha radici profondissime “nella lotta a ideologie totalitarie”.

Per questo il presidente premette che “l’appartenenza alla comunità internazionale non può essere parziale o a intermittenza”. E quindi le regole del club devono essere rispettate e, se non piacciono più, ci si batta per cambiarle dall’interno. Non a caso Mattarella chiude il cerchio del suo ragionamento con un richiamo quanto mai attuale per l’Italia: “Non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti umani: per essere più sicuro il mondo ha bisogno di equità e di libertà”.

