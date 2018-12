ROMA. – Nel Pd il congresso si avvicina e il fair play vacilla. Volano parole aspre tra Nicola Zingaretti e Maurizio Martina: il governatore del Lazio bolla il deputato come “vecchio gruppo dirigente perdente”, Martina replica “andavo alle medie quando lui era già un dirigente”, ma poi dice di stimarlo.

Il nodo é però sempre quello delle alleanze e del rapporto o meno con M5S. Goffredo Bettini, eurodeputato dem e ‘ideologo’ zingarettiano, dialoga sul suo libro con Enzo Scotti, presidente della Link University, considerata vicina al M5S. Nel partito democratico che fa i conti con la grana Oliverio – governatore della Calabria indagato per abuso d’ufficio – il tono della polemica sale man mano che si avvicina la prima fase del congresso.

La diaspora degli ex renziani – una parte appoggia Martina, un’altra Roberto Giachetti – agita la sfida per la leadership. Con l’incognita di cosa farà Matteo Renzi, che smentisce presunte confidenze su di un nuovo partito al presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker.

L’eredità dell’ex premier é un altro nodo del congresso. Zingaretti dice di “non voler rinnegare la stagione di riforme”, ma attacca: “Lo stesso gruppo dirigente responsabile della sconfitta si è candidato con l’ex vicesegretario (di Renzi, cioé Martina, ndr). E’ legittimo ma bisogna voltare pagina”.

Il rivale si sforza di non fare polemiche, visita lo Sprar per migranti di Mugnano (Napoli) e un’associazione del sociale. Martina elogia il governatore campano del Pd Vincenzo De Luca. Zingaretti é accusato di voler rifare i Ds, stavolta con una presunta apertura a D’Alema. “Buffonate”, dice lui. Secondo Martina “serve una nuova appartenenza”.

Altro sospetto sul governatore, volersi alleare con M5S. Un segnale di dialogo é la presentazione del libro di Bettini – creatore del ‘modello Roma’ negli anni ’90 – al Link Campus di Scotti, che ha molti docenti di area M5S e almeno uno di area Zingaretti, Maurizio Venafro, suo ex braccio destro. Si parla di diseguaglianze, degli errori della sinistra riformista, della lontananza dal popolo che invece M5S ascolta.

Zingaretti ha sempre detto di voler riconquistare gli elettori migrati al MoVimento, smentendo ipotesi di accordi. Ma oggi Roberta Lombardi (M5S) rivendica i successi della ‘coabitazione’ in Regione con Zingaretti. Già voler dialogare per ex renziani e ‘martiniani’ é male.

Su questa linea Carlo Calenda, che Zingaretti voleva capolista alle elezioni Europee (“Chiarisca una volta per tutte”, chiede su Twitter l’ex ministro); più sfumata la posizione di Paolo Gentiloni, proposto per la presidenza Pd. Pasdaran dell’eredità renziana sono invece i deputati Roberto Giachetti – candidato in extremis alla segreteria – e Anna Ascani. “Se perdiamo non usciamo dal partito”, assicura lei.

Come Luca Lotti, passato invece con Martina. Per Francesco Boccia, altro sfidante, quello di Giachetti é “un tentativo di avvelenare il congresso”. Oggi la Commissione di garanzia del Pd ha respinto due ricorsi per insufficienza di firme nella candidatura di Giachetti.

(di Luca Laviola/ANSA)