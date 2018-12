MARACAY. – Sono davvero tanti gli eventi in programma per celebrare il Natale e il Nuovo Anno nella Casa d’Italia di Maracay. In questo sodalizio che da sempre riunisce non soltanto le famiglie italiane ma anche i tanti amici venezuelani e di altre nazionalità, sono previste attività per tutti, grandi e piccini.

Il prossimo venerdì 21, alle 19:00 il parroco di Maracay Jesús Díaz Dáger officerà una “Misa de aguinaldo”. Un’occasione per ritrovarsi nella speranza, nella solidarietà e nella fede, ma anche per stare insieme e trascorrere alcune ore in allegria.

L’invito è a portare pattini e monopattini per esibirsi nella “Plaza de la Juventud”.

Ci saranno leccornie per tutti i gusti, caffè, te e cioccolato caldo.