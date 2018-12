La storia è quella di sette ragazzi tra i 15 e i 18 anni, diversi per temperamento, estrazione sociale, provenienza, punti di forza e fragilità, che frequentano tutti il Conseratorio Giuseppe Verdi di Milano. Ognuno di loro è un musicista di talento, costretto a misurarsi con la vita, la famiglia, le regole della disciplina ed un durissimo direttore d’orchestra, Luca Marioni interpretato da Alessio Boni, che pretende da loro il massimo, in una Milano quella attuale, capace di dischiudere i sogni sul palcoscenico del mondo.

“La compagnia del cigno” è una serie scritta e diretta da Ian Cotroneo, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction. Sei prime serate a partire da lunedì 7 gennaio su Rai1 che troveranno spazio anche su Rai Italia. “E’ serio e non concede sconti il direttore d’orchestra che interpreto – ha spiegato Alessio Boni al nostro giornale – per lui la musica è un’opera d’arte e l’arte non ammette mediocrità. Lui esige tutto e sempre in un’orchestra e solo così i ragazzi potranno uscire fuori nella vita reale che sarà ancora più spietata. Credo sia bellissimo perché dice dei concetti meravigliosi capaci di dare solo un aiuto ai ragazzi che hanno anche bisogno di ‘no’ e non soltanto di pacche sulle spalle”. L’attore protagonista sempre di interpretazioni molto intense ha poi aggiunto che il suo personaggio ne “La meglio gioventù” è forse quello che gli è rimasto più nel cuore mentre la prossima sfida professionale sarà “Don Chisciotte”.

Intanto c’è grande attesa per “La compagnia del cigno” con un cast di primissimo piano che vede tra i protagonisti oltre ad Alessio Boni anche Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Claudia Potenza e con la partecipazione di Giovanna Mezzogiorno. La sigla della serie è composta e cantata da Mika.

Video Intervista di Emilio Buttaro