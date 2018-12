CARACAS – I peloteros Carlos “El Tapón” Hernández, Edgardo Alfonzo, Jim Pendleton e l’ex propietario Antonio José “Catire” Istúriz sono i nuovi membri della Hall of Fame dei Navegantes del Magallanes. La cerimonia si é svolta durante il fine settimana prima del match tra i valenziani e le Águilas del Zulia.

All’evento hanno partecipato l’italo-venezuelano Roberto Ferrari (presidente del Magallanes) e Juan José Ávila (presidente della Liga Venezolana de Baseball Profesional). Con loro erano presenti membri del comitato storico della Fundación Magallanes de Carabobo: l’avvocato Héctor Arias, la dottoressa Gisela Ettedgui, i giornalisti Giner García ed Enrique “Chichí” Hurtado. Tutti hanno ricordato momenti speciali in cui questi giocatori hanno indossato la maglia dei Navegantes.

“É un orgoglio ricevere questi campioni nella nostra hall of fame. Grazie alle loro prestazioni si sono guadagnati un posto tra gli immortali. Le loro performance hanno aiutato a questa società ad ottenere tante vittorie” ha dichiarato Ferrari.

Tra le prime foto scoperte dal muro degli immortali c’è quella di Pendleton un battitore destro che ha aiutato al Magallanes a conquistare gli scudetti delle stagioni 1949-1950 e 1950-1951. In quattro stagioni con i Navegantes ha lasciato una media battuta di 331, tra i migliori nella graduatoria storica.

Poi é stato il turno di Antonio José Istúriz, i tifosi lo ricordano per aver riscattato la squadra dopo otto anni in cui non aveva giocato nel campionato.

Poi é stata svelata la targa di Edgardo Alfonso, uno dei capitani negli anni ’90. L’ex difensore del terzo cuscinetto ha disputato 15 stagioni con il Magallanes dove ha vinto tre campionati, du di questi contro gli acerrimi rivali: i Leones. É al sesto posto nella graduatoria di più stagioni giocate con la squadra valenciana.

Un’altro dei giocatori omaggiati é stato Carlos “tapón” Hernández, ha indossato la maglia del Magallanes in 11 stagioni ed ha vinto tre scudetti (1995-1996, 1996-1997 e 2001-2002). É al quinto posto in classifica con più gare disputate con i Navegantes.

(di Fioravante De Simone)