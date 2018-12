(ANSA) – MILANO, 18 DIC – L’Inter si prepara al primo ‘Boxing day’ della Serie A, a San Siro. Il campionato scenderà in campo anche durante le feste natalizie: la sfida tra i nerazzurri e il Napoli andrà in scena il giorno di Santo Stefano, mercoledì 26 dicembre, alle 20,30 a San Siro. Il pubblico al Meazza sarà quello delle grandi occasioni: come informa l’Inter sul proprio sito, sono già 56.000, infatti, i biglietti venduti e si va verso quota 60.000, con l’apertura del terzo anello rosso. Il pubblico di San Siro sarà coinvolto in una coreografia natalizia che accoglierà in campo le squadre prima del fischio d’inizio.