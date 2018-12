(ANSA) – ROMA, 18 DIC – La fiducia che i cittadini ripongono nei partiti politici in Italia cala a una media di 2,4 su dieci nel 2017, secondo il rapporto Bes 2018 dell’Istat. Poco più alta è la fiducia nel Parlamento, a 3,4, e sistema giudiziario (4,2). Sono valutate in maniera più positiva le istituzioni che svolgono attività di vigilanza, di soccorso e di difesa civile, come le Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco (7,3).