(ANSA-AP) – MANCHESTER, 18 DIC – Il ghigno tra il soddisfatto ed il beffardo dice più di tante parole. Il post con la foto che Paul Pogba ha pubblicato sul proprio profilo Instagram (e presto cancellato), pochi minuti dopo la notizia dell’allontanamento di José Mourinho dalla panchina del Manchester United, è accompagnato da un criptico “Caption this!”. Come dire, interpretate voi il senso di questa immagine. Che evidentemente non esprime certo dolore per la fine della storia tra il portoghese ed il club della Premier. Che i rapporti tra il centrocampista francese ed il tecnico fossero in picchiata era del resto risaputo da tempo. Si erano ulteriormente aggravati dopo la panchina contro il Liverpool di domenica scorsa, con lo United sconfitto 3-1. Pogba è stato uno dei primi acquisti voluti da Mourinho, che nel 2016 investì 105 milioni di euro per strapparlo alla Juventus.