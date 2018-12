(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 18 DIC – I “vizi” della politica, “vergogna della vita pubblica”, sono per il Papa “la corruzione” in forma di appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone, “la negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della ragion di Stato, la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali”, il “disprezzo” dei “costretti all’esilio”. “Viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo – afferma Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2019 -, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno”.