(ANSA) – ROMA, 18 DIC – “Le dichiarazione di alcuni dirigenti in merito all’utilizzo del Var, a mio avviso, forse andrebbero evitate. Anche perché, la percentuale di errore si è abbassata moltissimo. Demonizzare solo le negatività di uno strumento che sta dando grandissimi vantaggi mi sembra fuorviante. Malafede? Ma no, per noi è una precondizione essenziale, non è assolutamente accettabile nel nostro mondo”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulle polemiche legate all’utilizzo della Var in campionato.