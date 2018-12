(ANSA) – MILANO, 18 DIC – Tra Ax Milano e Bayern Monaco è uno scontro diretto di capitale importanza. Domani sera (alle 20,45), al Forum di Assago, nel 13/o turno dell’Eurolega di basket, si affronteranno due squadre da Playoff, con lo stesso record (6-6) e ancora imbattute nei rispettivi campionati. Per l’Olimpia, però, vincere diventa un’esigenza dopo quattro stop consecutivi. “Il Bayern è un avversario complesso, ma adesso – ammette il coach Simone Pianigiani, alla vigilia, sul sito del club – abbiamo bisogno di una vittoria e trovare il modo di conquistarcela. Non è una questione di classifica, di scontro diretto e non è nemmeno per interrompere la striscia negativa, perché di partite ne mancano ancora tante e in Eurolega può sempre succedere di tutto. Ma questo gruppo ha sempre combattuto nelle difficoltà e merita la settima vittoria. Credo che la squadra meriti la classifica attuale, ma dovremo dimostrarlo una volta di più in campo”. Milano ritrova in Eurolega Nemanja Nedovic, già decisivo domenica sera contro Sassari.