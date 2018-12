(ANSA) – ROMA, 18 DIC – “Riguardo alla finestra di mercato invernale ho chiesto alla Lega di Serie A una posizione di interesse. Aspettiamo la decisione dell’Assemblea. Resto in attesa ed eventualmente, se ci fosse disponibilità, poi procederò alla richiesta alla Fifa per la proroga al 31 gennaio”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito all’eventuale proroga della chiusura della finestra invernale di calciomercato, attualmente fissata al 18 gennaio.