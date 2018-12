(ANSA) – ROMA, 18 DIC – “Il governo verrà in Aula quando alla fine ci sarà l’accordo con l’Europa”. Lo hanno detto i capigruppo al Senato di Lega e Movimento 5 Stelle, Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli, rispondendo alle proteste delle opposizioni in Aula a Palazzo Madama. “Non si fa una trattativa a carte scoperte”, ha detto Romeo, mentre Patuanelli ha ricordato che l’approdo in Aula della manovra è vincolato al termine dei lavori della commissione Bilancio e che, se ci sarà bisogno, sarà concesso “ancora un po’ di tempo”.