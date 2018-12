(ANSA) – MILANO, 18 DIC – “La trattativa con la Juventus per Icardi? Certe dichiarazioni sono un po’ folcloristiche. Lo dico senza problemi, Icardi non andrà mai alla Juventus”. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio commenta così le parole di Wanda Nara sul rinnovo di Icardi. “Se qui ci fosse stato Marotta avremmo risposto in due e magari ci saremmo fatti una risata – ha proseguito Ausilio -. Rispondo io con una risata e non commento visto che si parla di qualcosa che sotto Natale è meglio non definire. Ribadisco che da parte nostra c’è l’obiettivo di arrivare al prolungamento e adeguamento del contratto”.