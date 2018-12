(ANSA) – ROMA, 18 DIC – “Eccoci qui a scrivere la conclusione di una parte della mia vita, la più intensa e divertente. Oggi posso dire che il mio sogno da bambino si è realizzato e senza rendermene conto è già tutto finito, magari in un modo che non avrei voluto, ma da uomo so accettare questo epilogo”. Così, sul proprio profilo Facebook, Filippo Pozzato, uno dei corridori più talentuosi degli ultimi anni, mette la parola fine alla carriera. Oggi Pozzato ha 37 anni e, oltre a numerosi piazzamenti, vanta un successo nella Milano-Sanremo e uno nella Tirreno-Adriatico. “Purtroppo gli ultimi anni non sono stati facili, ho sempre lottato per uscirne come sarebbe piaciuto a me, ma alla fine mi sono dovuto arrendere – ha scritto, ancora il veneto -. Chiudo un anno triste dovuto alla perdita di mio padre. Si cala il sipario senza fare troppo rumore come invece mi sarebbe piaciuto fare. Mi guardo indietro e vedo 19 anni di carriera essere volati via. Ringrazio tutte le persone con cui ho avuto la possibilità di lavorare: è una stata figata!”.