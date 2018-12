(ANSA) – ROMA, 18 DIC – Zlatan Ibrahimovic ha firmato il rinnovo contrattuale con i Los Angeles Galaxy per il 2019. Lo ha annunciato lo stesso club californiano, che milita nella MLS, con una nota sul proprio sito ufficiale. Tramonta dunque definitivamente la possibilità che l’attaccante svedese possa in qualche modo tornare al Milan, anche per un solo semestre.