(ANSA) – ANCONA, 18 DIC – “Tenere costantemente informato il Consiglio Regionale delle Marche sull’attuazione del Patto per la ricostruzione e lo sviluppo”. Lo prevede una mozione, primi firmatari il presidente della Giunta Luca Ceriscioli e dell’Assemblea Antonio Mastrovincenzo, che ha avuto il via libera dall’aula con 19 voti a favore (maggioranza e Forza Italia) e 7 contrari (M5s e Lega Nord) dopo un dibattito al quale sono intervenuti numerosi consiglieri. L’informazione avverrà con una “relazione sugli esiti dei lavori della cabina di monitoraggio e ad attivare, nell’ipotesi di revisioni o riprogrammazione, procedure condivise con l’Assemblea, nel rispetto della sua funzione di indirizzo, riconosciuta da Statuto e Costituzione”. Il Patto, siglato lo scorso 10 dicembre dai rappresentanti istituzionali, sociali, economici e accademici coinvolti nella redazione, ha l’obiettivo di contrastare il rischio di impoverimento socio-demografico ed economico delle aree colpite dal sisma, valorizzando le risorse disponibili e promuovendo investimenti. Parte delle opposizioni ha rivolto critiche alla maggioranza per il mancato coinvolgimento del Consiglio nella stesura del documento che prevede investimenti per 2 miliardi di euro e una ricaduta occupazionale di 9.500 unità lavorative. Le risorse sono quelle nazionali ed europee destinate alla ricostruzione: quelle della nuova programmazione europea 2021-2027 e quelle nazionali aggiuntive. La mozione è stata sottoscritta anche dai consiglieri Urbinati, Carloni, Marconi, Busilacchi, Cesetti, Celani, Minardi, Marcozzi, Rapa.(ANSA).