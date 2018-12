(ANSA) – MILANO, 18 DIC – Icardi alla Juventus? ”Piero Ausilio puo’ confermare che non ci siamo mai seduti attorno a un tavolo per parlare”, parola di Beppe Marotta a margine di un incontro sul Financial Fair Play. Dopo Piero Ausilio, anche l’amministratore delegato nerazzurro conferma che questa trattativa svelata da Wanda Nara non c’e’ mai stata. Forse un ” ‘sondaggio’ come tanti, niente di piu’. “Il fatto di fare sondaggi, in generale, rientra nelle attività comuni che ogni direttore sportivo deve fare direttamente o per interposta persona – afferma Marotta -. Sicuramente, anche nell’ottica della sistemazione di Higuain, potrebbe esserci stato un sondaggio. Piero Ausilio può confermare che non ci siamo mai seduti attorno a un tavolo. Icardi resta un calciatore di alto livello ma non ha dato concretezza a un eventuale trasferimento importante dall’Inter alla Juventus”.