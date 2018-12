CARACAS – Ci eravamo lasciati con il River Plate che alzava la Coppa Libertadores nello stadio Santiago Bernabéu dopo tutte le polemiche che ha suscitato la gara di ritorno contro gli acerrimi rivali del Boca Juniors.

Voltata la pagina dei festeggiamenti, in Paraguay si é svolto il sorteggio dell’edizione 2019 della massima competizione per club. Questa volta i club venezuelani che sperano di recitare un ruolo da protagonista e non da comparsa, sono: Caracas, Deportivo La Guaira, Deportivo Lara e Zamora.

Si parte a fine gennaio e si termina il 23 novembre a Santiago con la finalissima che per la prima volta nella storia del torneo si giocherà a gara unica. In mezzo ci saranno nove mesi di battaglie senza esclusioni di colpi.

La prima formazione creola che scenderà in campo sarà il Deportivo La Guaira che sfiderà i peruviani del Real Garcilazo nella prima fase della Libertadores. Gli arancioni, che faranno il loro esordio nella manifestazione continentale, giocheranno la gara d’andata in casa, poi nel ritorno dovranno vedersela anche con l’altitudine della città di Cuzco.

Dal canto suo, il Caracas inizierà la sua partecipazione nella seconda fase dove affronterà la vincente della sfida Delfin (Ecuador)- Nacional (Paraguay). In caso di passaggio del turno i rojos del Ávila dovranno superare una tra Melgar (Peru) e Universidad de Cile. La vincente sarà inserita nel gruppo F dove ci sono Palmeiras (Brasile), San Lorenzo (Argentina) e Junior (Colombia).

I campioni in carica della Primera División, lo Zamora, sono stati sorteggiati nel gruppo E dove ci sono Nacional, Cerro Porteño e un’avversaria che verrà fuori dai playoff (la nazionalità dell’avversaria sarà o boliviana, o brasiliana o uruguaiana).

Infine il Deportivo Lara che vuole rifarsi dopo l’avventura di quest’anno dove dopo aver sorpreso tutti battendo l’Independiente nella gara d’esordio, la squadra si é sgonfiata, anche se é arrivata all’ultima giornata con opzioni matematiche di avanzare. Nel 2019 dovrà vedersela con Cruzeiro (Brasile), Emelec (Ecuador) ed Huracán (Argentina).

Il format rimane lo stesso degli anni passati: si giocano tre turni preliminari a partire dal 22 gennaio, quando scenderanno in campo sei squadre in rappresentanza delle nazioni che attualmente occupano dalla quinta alla decima posizione del ranking Conmebol. Chi passa al secondo turno troverà sulla propria strada una connazionale o una rappresentante di qualsiasi altra federazione escluse le due big, dato che il sorteggio ha voluto incrociare sin da subito i destini di Talleres e San Paolo. Chi supera la seconda fase di qualificazione passa al playoff, dal quale usciranno le quattro compagini che andranno a completare il quadro generale della fase a gruppi. Due delle quattro eliminate, quelle che escono con un passivo migliore rispetto alle altre, retrocederanno in Copa Sudamericana.

Le squadre venezuelane scenderanno in campo con la voglia di scollarsi l’etichetta di cenerentola ed avanzare alla fase successiva. L’ultima formazione creola che é riuscita in questa impresa é stato il Deportivo Táchira. Nel 2016, i gialloneri furono eliminati agli ottavi dai Pumas (Messico) con un globale di 2-1.

(di Fioravante De Simone)