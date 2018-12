(ANSA) – MILANO, 18 DIC – “Ci sono modalità da rispettare in quelle che sono trattative e fasi delicate come questa. Un po’ più di silenzio farebbe bene a tutti, anche se rimane la disponibilità ad incontrarsi. Di contratti da rivedere in una società ce ne sono tanti, di solito si fa a gennaio e anche all’Inter sarà così”. Lo dice Beppe Marotta in merito al caso sollevato da Wanda Nara sul rinnovo contrattuale del marito Mauro Icardi. “L’Inter – aggiunge l’amministratore delegato – ha presentato un’offerta a Icardi, che non è stata ritenuta congrua. Siamo disposti a ritrovarci ma servono i modi giusti e le sedi giuste. Ci sono modalità da rispettare e serve la giusta riservatezza. Ci vuole rispetto, un po’ di silenzio farebbe bene a tutti”.