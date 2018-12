ROMA.- Accordo fatto, almeno informalmente, tra Roma e Bruxelles con conseguenti – attese – ricadute anche e soprattutto sui tempi di approvazione della manovra. La ‘bollinatura’ europea, attesa ufficialmente per domani – salvo sorprese che riguardano la trattativa tra falchi e colombe tutta interna alla Commissione Ue – apre infatti le porte del Senato al maxiemendamento del governo che un’estenuante melina politica ha bloccato nelle stanze di Palazzo Chigi con continue staffette verso via XX settembre.

Evitata, almeno per il momento, la procedura di infrazione – che più fonti davano comunque come possibile solo a gennaio – ora le lancette dell’orologio per la legge di Bilancio possono riprendere a camminare. Anche se è improbabile, visti i ritardi accumulati, evitare una ‘maratona’ prenatalizia di voti e fiducie. Ancora oggi, del resto, la commissione Bilancio del Senato si è aperta e si è chiusa ancora prima di poter esprimere il suo primo voto rinviando tutto alla Capigruppo di Palazzo Madama che a sua volta ha stabilito un nuovo rinvio per l’Aula (giovedì alle 17) e rimandando anche la seduta serale a domani pomeriggio.

Nel frattempo il premier Conte smina le polemiche delle opposizioni che avevano minacciato di occupare l’Aula in mancanza di chiarimenti annunciando per domani alle 12 una informativa sulla trattativa europea e sulla manovra in generale.

Queste le date chiave della manovra:

19 DICEMBRE – Domani è l’ultima riunione dell’anno del Collegio dei commissari che ha all’esame la raccomandazione al Consiglio Ecofin sull’apertura o meno della procedura contro l’Italia. Alle 12, come detto, Conte sarà in Aula a spiegare l’esito della trattativa e subito dopo la Commissione potrà avviare i propri lavori.

20 DICEMBRE – il testo della legge di Bilancio approda – dalle 17 – in Aula al Senato. I lavori potrebbero occupare l’intero week end natalizio, licenziando la manovra per la Camera dopo santo Stefano. Anche se la speranza di senatori e deputati è una corsa contro il tempo con la chiusura della terza lettura già domenica.

23 27-31 DICEMBRE – Sono questi, in caso di mancato rush finale, gli ultimi giorni utili per il varo della manovra che poche volte ha visto il disco verde a ridosso del brindisi di San Silvestro e, soprattutto, sul filo dell’esercizio provvisorio. Se il testo non dovesse andare sotto l’albero, però, i giorni più probabili per chiudere la partita sono il

27 e il 28 22 GENNAIO – Primo Eurogruppo-Ecofin dell’anno.