CARACAS – Il dirigente sportive Bill Veeck disse in una occasione: “Il baseball è forse l’unica cosa ordinata in un mondo molto disordinato. Se fai tre strike, nemmeno il migliore avvocato del mondo può sbatterti dentro”. Ma nel baseball venezuelano una cosa é possibile: José “el hacha” Casillo, pelotero recentemente scomparso, potrebbe entrare nella Hall of Fame al più presto.

La missione del salone della fama é quella di onorare e celebrare le persone (dirigenti, allenatori, giornalisti e giocatori) che hanno contribuito più di altri allo sviluppo del baseball. Il museo e luogo simbolo della pelota criolla ha sede nel Sambil di Valencia, nello stato Carabobo.

In questi giorni, dopo la tragica scomparsa dei giocatori Castillo e Luis Valbuena i tifosi hanno iniziato a fare la voce grossa chiedendo l’ingresso di “El hacha” nel tempio degli immortali.

In 19 stagioni, l’ex pelotero di Leones e Cardenales, ha disputato 915 gare segnando 1032 hit (il numero 1.000 lo aveva messo a segno lo scorso 18 ottobre). Prestazione che gli aveva permesso di inserirsi al sesto posto della classifica generale dei migliori battitori della Liga Venezolana de Baseball Profesional. Davanti a lui c’erano mostri sacri come Víctor Davalillo (con 1505 hit), Robert Pérez (1369), Teolido Acosta (1289), César Tovar (1224) e Luis “Camaleón” García (1065), tutti membri della Hall of Fame della Pelota venezuelana.

In questa stagione aveva superato Luis Sojo (1007) e Tomás Pérez (1012) e tutti speravano di vederlo superare “Camaleón” García che era a 33 hit di distanza. Se non ci fosse stata quella tragica sciagura, forse in questa data staremmo parlando di un nuovo record di Castillo.

In carriera, Castillo ha indossato le maglie di Leones del Caracas, Caribes de Anzoátegui, Bravos de Margarita, Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua e Cardenales de Lara.

Normalmente, per nominare i nuovi membri della Hall of Fame bisogna attendere cinque anni dal loro ritiro. Ma tutti gli amanti della pelota sperano che la burocrazia, in questa occasione, faccia un’eccezione alla regola. Bisognerà solo attendere per vedere se nel 2019 la LVBP avrà un nuovo membro.

(di Fioravante De Simone)