(ANSA) – ROMA, 18 DIC – Scivolone del Borussia Dortmund che nelle partite di oggi del turno infrasettimanale della Bundesliga perde in casa del Fortuna Dusseldorf per 2-1. Alla capolista non serve la rete del solito Paco Alcacer nel finale, perché in precedenza aveva incassato i gol dei padroni di casa con Lukebakio e Zimmer. Con la vittoria di oggi il Fortuna Dusseldorf sale al quart’ultimo posto in classifica, mentre il Dortmund rimane al comando, anche se adesso il vantaggio sull’altro Borussia, quello di Monchengladbach, è di +6 visto che la formazione seconda in classifica ha battuto per 2-0 il Norimberga. Pareggio per 2-2 fra Hertha e Augusta e vittoria per 2-0 del Wolfsburg sullo Stoccarda negli altri match di oggi.